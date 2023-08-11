Более 500 оккупантов и 90 единиц техники: колоссальные потери врага на 11 августа
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики не оставляют тщетных попыток захватить украинские территории. Наши защитники дают достойный отпор врагу и наносят ему немалые потери. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 580 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения общие потери так называемой "второй армии мира" достигают уже 252 780 личного состава. Следует отметить, что эта цифра может быть значительно больше, ведь в условиях активных боевых действий подсчитать точное количество погибших и раненых оккупантов крайне сложно.
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Актуальная статистика потерь врага
С 24 февраля 2022 года украинские защитники ликвидировали:
- личного состава – около 252 780 (+580);
- танков – 4290 (+12);
- боевых бронированных машин – 8318 (+15);
- артиллерийских систем – 5043 (+15);
- РСЗО – 713 (+2);
- средства ПВО – 471 (+2);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 313 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4197 (+18);
- крылатые ракеты – 1377 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7511 (+16);
- специальная техника – 756 (+10).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 11 августа / Инфографика от Генштаба ВСУ
Какая ситуация на фронте
- Оккупанты не оставляют попыток наступать на Купянском направлении. Силы обороны эффективно сдерживают врага и дают ему отпор в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области.
- Украинские бойцы имели частичный успех в направлении Урожайного и южнее и юго-восточнее Старомайорского. Там наши воины закрепляются на достигнутых рубежах. Также ВСУ проводят наступательные операции вблизи Бахмута.
- Силы обороны уничтожили пункт управления российских войск в Новой Каховке, что на левом берегу Днепра Наталья Гуменюк объяснила, что это внесло определенный беспорядок для оккупантов, ведь отсутствие управления требует определенного переформатирования подразделений.
- Вместе с тем враг продолжает наступать на Востоке. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.