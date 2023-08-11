Более 500 оккупантов и 90 единиц техники: колоссальные потери врага на 11 августа

11 августа 2023, 07:54
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские захватчики не оставляют тщетных попыток захватить украинские территории. Наши защитники дают достойный отпор врагу и наносят ему немалые потери. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 580 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения общие потери так называемой "второй армии мира" достигают уже 252 780 личного состава. Следует отметить, что эта цифра может быть значительно больше, ведь в условиях активных боевых действий подсчитать точное количество погибших и раненых оккупантов крайне сложно.

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Актуальная статистика потерь врага

С 24 февраля 2022 года украинские защитники ликвидировали:

  • личного состава – около 252 780 (+580);
  • танков – 4290 (+12);
  • боевых бронированных машин – 8318 (+15);
  • артиллерийских систем – 5043 (+15);
  • РСЗО – 713 (+2);
  • средства ПВО – 471 (+2);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 313 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4197 (+18);
  • крылатые ракеты – 1377 (+0);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7511 (+16);
  • специальная техника – 756 (+10).


Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 11 августа / Инфографика от Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте

  • Оккупанты не оставляют попыток наступать на Купянском направлении. Силы обороны эффективно сдерживают врага и дают ему отпор в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области.
  • Украинские бойцы имели частичный успех в направлении Урожайного и южнее и юго-восточнее Старомайорского. Там наши воины закрепляются на достигнутых рубежах. Также ВСУ проводят наступательные операции вблизи Бахмута.
  • Силы обороны уничтожили пункт управления российских войск в Новой Каховке, что на левом берегу Днепра Наталья Гуменюк объяснила, что это внесло определенный беспорядок для оккупантов, ведь отсутствие управления требует определенного переформатирования подразделений.
  • Вместе с тем враг продолжает наступать на Востоке. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

Автор: Анжеліка Байбак