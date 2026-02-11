Укр Рус
Знищено чимало окупантів та техніку: у Генштабі назвали втрати Росії на 11 лютого
11 февраля, 06:50
3

Уничтожено немало оккупантов и технику: в Генштабе назвали потери России на 11 февраля

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • По состоянию на 11 февраля Россия потеряла около 1 249 380 военных, 11 661 танк и 24 020 боевых бронированных машин.
  • Также уничтожено 37 148 артиллерийских систем, 1 638 РСЗО, 1 298 средств ПВО и 130 711 БпЛА.

Россия продолжает военное полномасштабное вторжение в Украину. Ежедневно на украинской земле гибнут сотни оккупантов, несмотря на это в Кремле продолжают использовать все возможности, чтобы не прекращать атаки.

Кроме самих оккупантов, есть также уничтоженная техника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Какие потери России на 11 февраля?

С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:

  • личного состава – около 1 249 380 (+820) человек;
  • танков – 11 661 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24 020 (+2);
  • артиллерийских систем – 37 148 (+59);
  • РСЗО – 1 638 (+1);
  • средств ПВО – 1 298 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 130 711 (+1 551);
  • крылатых ракет – 4 270 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 77 969 (+235);
  • специальной техники – 4 070 (+0).


Потери оккупантов по состоянию на 11 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие еще потери недавно понесла Россия?

  • В ночь на 10 февраля украинские военные ударили по центру подготовки пилотов БпЛА и производству FPV-дронов на оккупированной части Запорожской области. Кроме атак на оккупированных территориях, успехи были достигнуты и на территории России, в частности у Теткино Курской области.

  • Днем ранее, 9 февраля, Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам в Ростове, Судже и на временно оккупированных территориях. В результате одной из атак было уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов, а также повреждены другие контейнеры с беспилотниками.

  • Генштаб ВСУ подтвердил повреждение объектов на полигоне Капустин Яр в России. Под удар попали техническое сооружение для обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажный корпус и склад МТЗ.