ВСУ устроили оккупантам тяжелые сутки: потери врага на 11 июня

Украинские военные продолжают наносить российской армии значительные потери на поле боя. По данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки оккупанты потеряли военных, а также десятки единиц вооружения и техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Какие потери России на 11 июня?

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

Личный состав – 1 378 820 (+1310 за сутки)

Танки – 12 010 (+6)

Боевые бронированные машины – 24 727 (+10)

Артиллерийские системы – 43 787 (+74)

РСЗО – 1 859 (+2)

Средства ПВО – 1 416 (+2)

Самолеты – 436

Вертолеты – 353

БПЛА оперативно-тактического уровня – 342 651 (+2120)

Наземные робототехнические комплексы – 1 628 (+9)

Корабли/катера – 33

Подводные лодки – 2

Автомобильная техника и автоцистерны – 105 498 (+326)

Специальная техника – 4 277 (+10)

Крылатые ракеты – 4 733

Потери врага по состоянию на 11 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери понесла Россия из-за украинских беспилотников?

Президент подвел итоги первого года деятельности Сил беспилотных систем и отметил их эффективность. По его словам, за это время украинские беспилотники поразили российские цели почти на 40 миллиардов долларов.

Зеленский отметил, что создание СБС существенно расширило возможности украинской армии и позволило наносить удары по объектам, которые ранее были практически недосягаемыми.

В то же время речь идет не только о материальном ущербе врага. Использование дронов помогает сохранять жизни украинских защитников и наносить удары по ключевым элементам российской военной машины.

По словам президента, беспилотники все активнее влияют на логистику оккупантов, склады, пункты управления и другие военные объекты как на временно оккупированных территориях, так и в приграничных районах России.

Отдельно Зеленский отметил эффективность так называемых "мидлстрайков" – ударов по целям в глубоком тылу противника. Именно они позволяют системно разрушать логистические маршруты российской армии и затруднять поставки войск.

Президент подчеркнул, что развитие беспилотных технологий остается одним из приоритетов для украинской обороны. В Киеве рассчитывают и в дальнейшем наращивать производство дронов, расширять возможности Сил беспилотных систем и увеличивать дальность и эффективность ударов по российским военным объектам.