Минус более 900 оккупантов и 33 артиллерийские системы: потери врага на 11 марта

Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако несет огромные потери в личном составе и технике. Только за последние сутки оккупанты потеряли в нашей стране 920 солдат.

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла в Украине уже 424 980 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.

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Какие потери врага на фронте

танки – 6 739 (+8) ед;

боевые бронированные машины – 12 874 (+24) ед;

артиллерийские системы – 10 499 (+33) ед;

РСЗО – 1 016 (+1) ед;

средства ПВО – 711 (+2) ед;

самолеты – 347 ед;

вертолеты – 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 141 (+59) ед;

крылатые ракеты – 1 919 ед;

корабли и катера – 26 ед;

подводные лодки – 1 ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 13 826 (+74) ед;

специальная техника – 1 686 (+14) ед.



Потери России по состоянию на 11 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

О ситуации на фронте