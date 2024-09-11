Минус 1140 оккупантов, танки, артсистемы и ПВО: потери врага на 11 сентября

11 сентября 2024, 07:26
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Автор: Ирина Марцияш

Источник:

Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 1140 захватчиков.

Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил ориентировочную статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 11 сентября.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 628930 (+1140) человек,
  • танков – 8642 (+2);
  • боевых бронированных машин – 16938 (+13);
  • артиллерийских систем – 17936 (+56);
  • РСЗО – 1182 (+2);
  • средств ПВО – 943 (+1);
  • самолетов – 368 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14990 (+57);
  • крылатых ракет – 2591 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24388 (+58);
  • специальной техники – 3059 (+6).


Потери врага на 11 сентября 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ