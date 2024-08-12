Более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 12 августа

Силы обороны продолжают наносить колоссальные потери оккупантам. Только за минувшие сутки было ликвидировано более 1000 российских военных.

Также ВСУ превратили тысячи единиц вражеской техники на металлолом. По состоянию на утро 12 августа общие потери России в войне против Украины составляют 592 000 бойцов убитыми и ранеными.

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Какие потери врага

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли на фронте:

личного состава – 592 000 (+1080);

танков – 8 450 (+3);

боевых бронированных машин – 16 368 (+5);

артиллерийских систем – 16 728 (+65);

РСЗВ – 1 146 (+3);

средства ПВО – 919 (+1);

самолетов – 366 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 472 (+73);

крылатые ракеты – 2 426 (+1);

корабли /катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 22 590 (+66);

специальная техника – 2 801 (+1).

Потери врага по состоянию на 12 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ