Почти 800 оккупантов, 10 танков и почти полсотни дронов: потери врага на 12 февраля

12 февраля 2024, 08:09
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Источник:

Генштаб ВСУ

Враг не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят оккупантам и уничтожают их. Так, только за последние сутки россияне потеряли 790 солдат.

С 24 февраля 2024 года враги потеряли в Украине уже 395 990 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь подсчитать их трудно во время интенсивных боев.

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Что известно о потерях врага

  • танков – 6416 (+10);
  • боевых бронированных машин – 11977 (+21);
  • артиллерийских систем – 9481 (+6);
  • РСЗО – 981 (+0);
  • средства ПВО – 666 (+0);
  • самолетов – 332 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7302 (+45);
  • крылатые ракеты – 1882 (+1);
  • корабли /катера – 24 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12599 (+7);
  • специальная техника – 1514 (+1).


Потери врага по состоянию на 12 февраля 2024 года

Врагам было "горячо" в Токмаке

  • На рассвете 9 февраля оккупантам дважды мощно прилетело во временно оккупированном городе Токмак в Запорожье.
  • Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что российским захватчикам прилетело по скоплению техники и личного состава.
  • Кроме того, чиновник рассказал, что на временно оккупированной территории Запорожской области постоянные проблемы с водой и светом. Ведь после подрыва Каховской ГЭС оккупанты так и не смогли обеспечить водой Бердянск, Приморск, Приазовское, Акимовку. Также много украинских специалистов выехали и некому восстанавливать электроснабжение в регионе.
Автор: Діана Квасневська