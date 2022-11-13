В Украине более чем на полтысячи оккупантов меньше: потери врага по состоянию на 13 ноября
13 ноября 2022 , 08:57Читати новину українською
Российские оккупанты терпят колоссальные потери на войне в Украине. В частности, бойцы ВСУ уже уничтожили более 80 тысяч захватчиков.
В сутки украинские военные отправили за российским кораблем уже более 500 оккупантов. Об этих потерях утром 13 ноября традиционно сообщили в Генштабе ВСУ.
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Сколько техники и личного состава потеряли оккупанты
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 ноября ориентировочно составили 80 тысяч 860 (+650) человек,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
За сутки ВСУ уничтожили 650 единиц личного состава. Кроме того, российские оккупанты потеряли сотни единиц военной техники:
- танков – 2840 (+2);
- боевых бронированных машин – 5742 (+12);
- артиллерийских систем – 1837 (+8);
- РСЗО – 393 (+0);
- средства ПВО – 206 (+1);
- самолетов – 278 (+0);
- вертолетов – 261 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1);
- крылатые ракеты – 399 (+0);
- корабли, катера – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4295 (+16);
- специальная техника – 160.
Потери врага в технике по состоянию на 13 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
У врага безумные потери
- Крымские партизаны сообщили 13 ноября, что уничтожили 30 оккупантов в госпиталях Симферополя. Среди них предатели Украины.
- Кроме того, уже в самой России одна из жен оккупантов рассказала, что ее мужа отправили в учебную часть в Воронеже. После так называемой "военной подготовки" мобилизованных бросили на фронт. Враги прятались под трупами, чтобы их не нашли.
- Также Вооруженные Силы Украины давят противника на Востоке Украины. В частности, в Луганской области проходят позиционные бои во время которых украинские бойцы пытаются отбросить врага, где имеют возможность.
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