Потери российской ПВО за последние месяцы выросли в несколько раз, в частности из-за ударов беспилотников. В 2026 году было поражено 85 зенитно-ракетных комплексов, что на 240% больше, чем в предыдущие 3 месяца.
Смотрите также Атака неподалеку от Крымского моста: Свитан назвал особенность уничтожения парома "Славянин"
Сколько оккупантов и их техники ликвидировано с начала войны?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 апреля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 312 140 (960) человек;
- танков – 11 861 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 386 (+2);
- артиллерийских систем – 39 915 (+44);
- РСЗО – 1 728 (+1);
- средства ПВО – 1346 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 235 394 (+1 528);
- крылатые ракеты – 4 517 (+0);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 89099 (+185);
- специальная техника – 4123 (+2).
Обратите внимание! Эксперт Павел Лакийчук отмечает, что Россия пока способна пополнять армию – ежемесячно она набирает около 30 – 35 тысяч военных, несмотря на большие потери. Но если потери будут достигать 35 – 40 тысяч в месяц, накопить резервы она не сможет. Чтобы закрыть нехватку людей, Владимир Путин может искать готовые подразделения за рубежом – в частности в Северной Корее или в Беларуси. В случае привлечения белорусской армии фронт может расшириться с севера.
Что известно о последних успешных ударах Украины по России?
ВСУ провели спецоперацию на Запорожье, уничтожив российский комплекс РЭБ "Палантин" и системы ПВО С-300. В ходе операции был также ликвидирован пункт управления российских БпЛА.
Предприятие АО "Стрела" в Брянской области России, производящее дроссели для крылатых ракет, было атаковано несколько раз. После последней атаки 31 марта 2026 года, работу предприятия было приостановлено из-за "негативных событий в регионе".
Силы беспилотных систем нанесли удары по нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии, повредив резервуары с топливом. Украинские дроны также поразили зенитные ракетные комплексы и склады российской армии на временно оккупированных территориях.