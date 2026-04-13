Ликвидировано 960 оккупантов, РСЗО и ПВО врага: потери России в войне на 13 апреля

Количество погибших и раненых оккупантов стремительно растет. В новом году ежедневные показатели потерь России увеличились и не только в солдатах.

Потери российской ПВО за последние месяцы выросли в несколько раз, в частности из-за ударов беспилотников. В 2026 году было поражено 85 зенитно-ракетных комплексов, что на 240% больше, чем в предыдущие 3 месяца.

Сколько оккупантов и их техники ликвидировано с начала войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 апреля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 312 140 (960) человек;

танков – 11 861 (+2);

боевых бронированных машин – 24 386 (+2);

артиллерийских систем – 39 915 (+44);

РСЗО – 1 728 (+1);

средства ПВО – 1346 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 235 394 (+1 528);

крылатые ракеты – 4 517 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 89099 (+185);

специальная техника – 4123 (+2).

Потери России в войне по состоянию на 13 апреля 2026 года / Фото Генштаб

Обратите внимание! Эксперт Павел Лакийчук отмечает, что Россия пока способна пополнять армию – ежемесячно она набирает около 30 – 35 тысяч военных, несмотря на большие потери. Но если потери будут достигать 35 – 40 тысяч в месяц, накопить резервы она не сможет. Чтобы закрыть нехватку людей, Владимир Путин может искать готовые подразделения за рубежом – в частности в Северной Корее или в Беларуси. В случае привлечения белорусской армии фронт может расшириться с севера.

