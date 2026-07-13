Серьезный дефицит личного состава и техники: потери России по состоянию на 4 июня

Страна-агрессор продолжает терять свою армию и технику на фронте. За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 1600 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 13 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 420 690 (+1 600) человек;

танков – 12 125 (+5);

боевых бронированных машин – 24 931 (+3);

артиллерийских систем – 45 865 (+58);

РСЗО – 1 929 (+1);

средств ПВО – 1 489 (+4);

самолетов – 437 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 693 (+1 734);

наземных робототехнических комплексов – 1 894 (+11);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 119 532 (+494);

специальной техники – 4 412 (+7);

крылатых ракет – 4 896 (+7).



Потери россиян по состоянию на 13 июля / Инфографика Генштаба

Что известно об ударах Украины по территории врага?

В воскресенье, 12 июля, беспилотники провели атаку на Сизранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. По предварительным данным, удар мог повредить одну из основных установок предприятия, после чего на территории НПЗ вспыхнул пожар.

Ранее, 10–11 июля, ВСУ провели атаку на ряд важных военных объектов России. Среди них – пункт управления беспилотниками в районе Крисаново Белгородской области.