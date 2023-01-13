Еще более 700 "двухсотых" оккупантов: свежие потери врага по состоянию на 13 января

Воины ВСУ каждый день рискуют своей жизнью, чтобы сдержать врага и выгнать его из украинских земель. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 114 130 захватчиков.

За сутки количество захватчиков сократилось еще на 740 человек. Детальнее о потерях врага на фронте рассказывает 24 Канал.

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Потери русской армии в технике

танков – 3098 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 6167 (+8 единиц);

артиллерийских систем – 2086 (+4) единиц;

РСЗО – 437 (+0) единиц;

средств ПВО – 218 (+0) единиц;

самолетов – 286 (+1) единиц;

вертолетов – 276 (+0);

крылатых ракет – 723 (0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+0) единиц;

кораблей/катеров – 17 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7) единицы;

специальной техники – 184 (+0) единицы.

Потери врага на утро 13 января / Инфографика Генштаба ВСУ

В ОП рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом и в Соледаре

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что кафиры несут под Бахмутом и в Соледаре колоссальные потери. Точные цифры сказать трудно, ведь продолжаются ожесточенные бои.

"Но это не тысяча или две, это – 10, 15 или даже 20 тысяч (потерь кафиров - 24 Канал) за все время наступления возле Бахмута и Соледара. Они там потери не считают", - считает Подоляк.

Кстати, подступы к Соледару буквально усеяны трупами русских военных. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.