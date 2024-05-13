То, что российская армия несет огромные потери, демонстрирует также и факт, что к наступательным действиям на Харьковщине привлекли Африканский корпус наемников. Отправляя на фронт наемников из бедных стран, Кремль пытается компенсировать колоссальные потери своего личного состава.

К теме ВСУ ликвидировали 8 российских офицеров: их имена и фото

Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

  • личного состава – около 484 030 (+1740) человек,
  • танков – 7485 (+31),
  • боевых бронированных машин – 14417 (+42),
  • артиллерийских систем – 12487 (+15),
  • РСЗВ – 1070 (+4),
  • средства ПВО – 797 (+0),
  • самолетов – 350 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 936 (+26),
  • крылатые ракеты – 2 197 (+3),
  • корабли /катера – 26 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16 878 (+59),
  • специальная техника – 2 048 (+6).