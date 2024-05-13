Те, що російська армія зазнає шалених втрат, демонструє також і факт, що до наступальних дій на Харківщині залучили Африканський корпус найманців. Відправляючи на фронт найманців з бідних країн, Кремль намагається компенсувати колосальні втрати свого особового складу.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила: