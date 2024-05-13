Те, що російська армія зазнає шалених втрат, демонструє також і факт, що до наступальних дій на Харківщині залучили Африканський корпус найманців. Відправляючи на фронт найманців з бідних країн, Кремль намагається компенсувати колосальні втрати свого особового складу.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 484 030 (+1740) осіб,
- танків – 7485 (+31),
- бойових броньованих машин – 14417 (+42),
- артилерійських систем – 12487 (+15),
- РСЗВ – 1070 (+4),
- засоби ППО – 797 (+0),
- літаків – 350 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 936 (+26),
- крилаті ракети – 2 197 (+3),
- кораблі /катери – 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 878 (+59),
- спеціальна техніка – 2 048 (+6).