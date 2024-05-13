Те, що російська армія зазнає шалених втрат, демонструє також і факт, що до наступальних дій на Харківщині залучили Африканський корпус найманців. Відправляючи на фронт найманців з бідних країн, Кремль намагається компенсувати колосальні втрати свого особового складу.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

  • особового складу – близько 484 030 (+1740) осіб,
  • танків – 7485 (+31),
  • бойових броньованих машин – 14417 (+42),
  • артилерійських систем – 12487 (+15),
  • РСЗВ – 1070 (+4),
  • засоби ППО – 797 (+0),
  • літаків – 350 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 936 (+26),
  • крилаті ракети – 2 197 (+3),
  • кораблі /катери – 26 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 878 (+59),
  • спеціальна техніка – 2 048 (+6).