1300 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага 13 октября

Силы обороны продолжают наносить потери российской армии. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1300 оккупантов.

Общие потери личного состава уже превысили более 660 тысяч вражеских солдат. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 13 октября.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 668930 (+1300) человек,

танков – 8971 (+9);

боевых бронированных машин – 17876 (+49);

артиллерийских систем – 19410 (+29);

РСЗО – 1231 (+1);

средств ПВО – 978 (+2);

самолетов – 369(+0);

вертолетов – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16992 (+45);

крылатых ракет – 2619 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 26584 (+71);

специальной техники – 3435 (+1).



Потери врага на 13 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ