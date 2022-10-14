В Украине уничтожили еще пол тысячи оккупантов: потери врага по состоянию на 14 октября
14 октября 2022 , 09:10Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ наносят серьезные потери российским оккупантам. По состоянию на 14 октября ликвидировали уже 64 300 российских захватчиков.
Только за прошедшие сутки в Украине ликвидировали еще 500 захватчиков. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Кстати Россия уже согнала в Украину почти 10 тысяч мобилизованных, и они прибывают каждый день, – Арестович
За прошедшие сутки наши защитники уничтожили более сотни российских артиллерийских систем. Кроме того, украинские воины сбили 17 беспилотников.
Потери врага по состоянию на 14 октября
- Личного состава – около 64300 (+500) человек ликвидировано,
- танков/tanks – 2521 (+10) единицы,
- боевых бронированных машин – 5172 (+5) единицы,
- артиллерийских систем – 1566 (+107) единиц,
- РСЗО – 362 (+5) единицы,
- средств ПВО – 186 (+3) единиц,
- самолетов – 268 единиц
- вертолетов – 240 единиц
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1199 (+17) единиц,
- крылатых ракет – 316 единиц
- кораблей/катеров – 16 единиц
- автомобильной техники и автоцистерн – 3944 (+9) единицы,
- специальной техники – 142 (+2) единицы.
- Отметим, что за прошедшие сутки в Бериславском районе Херсонщины подтверждено уничтожение командно-наблюдательного пункта вражеского батальона. Кроме того, украинские воины уничтожили технику россиян. Подтверждено уничтожение двух единиц буксированной гаубицы 152 калибра "Мста-Б".
- Также вечером 13 октября украинские защитники уничтожили 5 крылатых ракет "Калибр", которыми враг пытался атаковать Запад Украины.
- Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Запад". Еще одна крылатая ракета "Калибр" уничтожена на Юге подразделением противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг".
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