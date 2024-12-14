Более 1 тысячи захватчиков, артсистемы и другая техника: потери врага на 14 декабря
14 декабря 2024, 07:34Читати новину українською
Силы обороны храбро дают отпор армии страны-агрессора, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки удалось ликвидировали 1040 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения армия вражеских сил потеряла значительное количество единиц разного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 761160 (+1040) человек,
- танков – 9539 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 19675 (+0) ед,
- артиллерийских систем – 21102 (+24) ед,
- РСЗО – 1253 (+0) ед,
- средства ПВО – 1023 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20229 (+53),
- крылатые ракеты – 2861 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 31217 (+40) ед,
- специальная техника – 3644 (+2)
Потери врага на 14 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ