Более 1 тысячи захватчиков, артсистемы и другая техника: потери врага на 14 декабря

14 декабря 2024, 07:34
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Автор: Ирина Марцияш

Силы обороны храбро дают отпор армии страны-агрессора, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки удалось ликвидировали 1040 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения армия вражеских сил потеряла значительное количество единиц разного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 761160 (+1040) человек,
  • танков – 9539 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 19675 (+0) ед,
  • артиллерийских систем – 21102 (+24) ед,
  • РСЗО – 1253 (+0) ед,
  • средства ПВО – 1023 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20229 (+53),
  • крылатые ракеты – 2861 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31217 (+40) ед,
  • специальная техника – 3644 (+2)

Потери врага на 14 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
 