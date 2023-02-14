Более 700 оккупантов не дожили до Дня влюбленных: потери врага по состоянию на 14 февраля

С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 139 080 единиц личного состава.

Смотрите также Минус танки, гаубица "Мста-Б" и хранилище с боеприпасами: морпехи продолжают уничтожать оккупантов



Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭС, а также склад боеприпасов российских оккупантов.

12 февраля Силами обороны были уничтожены 3 установки типа "Град", которыми россияне обстреливали Херсон. Также наши военные уничтожили до 4 единиц тяжелой ствольной артиллерии.

А авиация Сил обороны Украины уничтожила на левом берегу склад боеприпасов.