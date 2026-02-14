Минус тысяча оккупантов и вражеская техника: в Генштабе назвали потери России на 14 февраля
Россия продолжает войну в Украине. Несмотря на то, что ежедневно потери россиян среди военных достигают сотен, а уничтоженная техника считается тысячами – наступательные действия врага не прекращаются.
Потери продолжают расти. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Какие потери россиян на 14 февраля?
С начала полномасштабного вторжения враг потерял:
- личного состава – 1 252 020 (+1 070) человек;
- танков – 11 668 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 031 (+3);
- артиллерийских систем – 37 282 (+28);
- РСЗО – 1 645 (+3);
- средств ПВО – 1 300 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 134 306 (+914);
- крылатых ракет – 4 286 (+0);
- кораблей/катеров – 29 (+1);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 78 388 (+120);
- специальной техники – 4 071 (+1).
Потери врага на 14 февраля / Инфографика Генштаба
Какие значительные потери понесли россияне за последнее время?
В ночь на 13 февраля украинские военные ударили по российским объектам на оккупированных территориях, в частности, поразив РЛС "Небо-У". Поражения произошли в районах Запорожской и Донецкой областей, а также возле Евпатории в Крыму, потери уточняются.
Еще днями ранее, украинские дроны ударили по складу боеприпасов, подстанции, аэродрома и дата-центра врага на временно оккупированных территориях. Системные удары Сил обороны Украины нарушают управление и логистику российских подразделений, снижая их боевые возможности.
В декабре 2025 года Россия понесла рекордные потери убитыми и тяжело ранеными солдатами. Министр обороны Михаил Федоров призвал союзников предоставить Украине дополнительные ракеты PAC-3 для защиты энергетических объектов и улучшения системы противовоздушной обороны.