Уничтожено еще более 900 солдатов и военная техника: потери России по состоянию на 14 января

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения Россия ориентировочно потеряла:



Потери врага по состоянию на 14 января / Инфографика Генштаб ВСУ

В течение ночи с 12 на 13 января украинские беспилотники поразили критические объекты в Мариуполе, в частности электроподстанцию. На оккупированной территории был уничтожен склад боеприпасов и поражено место дислокации оккупантов.

Ранее, 11 января, стало известно, что украинские силы поразили буровые установки "Лукойл" в Каспийском море. Также атакован зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" на Луганщине и склад материально-технического подразделения 49-й армии России в Херсонской области.