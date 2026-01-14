Уничтожено еще более 900 солдатов и военная техника: потери России по состоянию на 14 января
- Силы обороны Украины уничтожили более 990 российских военных по состоянию на 14 января.
- Потери российской техники включают 6 танков, 3 бронированные машины, и 1074 беспилотники.
Силы обороны Украины продолжают защищать территорию нашей страны. Украинские военные уничтожают не только личный состав врага, но и российскую технику.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России на 14 января?
С начала полномасштабного вторжения Россия ориентировочно потеряла:
- личного состава – 1221940 (+990);
- танков – 11550 (+6);
- боевых бронированных машин – 23902 (+3);
- артиллерийских систем – 36098 (+74);
- РСЗО – 1603 (+3);
- средств ПВО –1275 (+5) ;
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 106428 (+1074);
- крылатых ракет – 4163 (+8) ;
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 74119 (+232);
- специальной техники – 4042 (+0).
Потери врага по состоянию на 14 января / Инфографика Генштаб ВСУ
Что известно о других потерях врага?
В течение ночи с 12 на 13 января украинские беспилотники поразили критические объекты в Мариуполе, в частности электроподстанцию. На оккупированной территории был уничтожен склад боеприпасов и поражено место дислокации оккупантов.
Ранее, 11 января, стало известно, что украинские силы поразили буровые установки "Лукойл" в Каспийском море. Также атакован зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" на Луганщине и склад материально-технического подразделения 49-й армии России в Херсонской области.
Украинские военные 8 января уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. В районе населенного пункта Горное в Донецкой области поражен склад с боеприпасами и материально-техническими средствами российских оккупантов.