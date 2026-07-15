Уничтожено еще сотни единиц техники и более тысячи оккупантов: потери противника по состоянию на 15 июля
Российская армия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 1470 оккупантов, а также уничтожили сотни единиц военной техники и вооружения противника.
О новой партии уничтоженных оккупантов сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери врага по состоянию на 15 июля?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 15 июля 2026 года Россия потеряла:
- Личного состава – примерно 1 423 280 человек (+1 470 за сутки)
- Танков – 12 141 (+10)
- Боевых бронированных машин – 24 938 (+6)
- Артиллерийских систем – 45 953 (+42)
- РСЗО – 1 936 (+5)
- Средств ПВО – 1 492 (+1)
- Самолетов – 437
- Вертолетов – 353
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 409 204 (+2 003)
- Наземных робототехнических комплексов – 1 907 (+2)
- Кораблей/катеров – 34 (+1)
- Подводных лодок – 2
- Автомобильной техники и автоцистерн – 120 307 (+445)
- Специальной техники – 4 420 (+4)
- Крылатых ракет – 4 906 (+7)
Потери россиян по состоянию на 15 июля / Инфографика Генштаба
Напомним, на прошлой неделе СБУ нанесла массированный удар по стратегической инфраструктуре России. Одной из самых резонансных операций стало поражение российского танкера класса Suezmax из так называемого "теневого флота" с помощью морского дрона Sea Baby вблизи временно оккупированной Ялты.
Также украинские беспилотники провели атаку на нефтеперекачивающую станцию "Черкассы" в Башкортостане, которая расположена примерно в 1 500 километрах от украинской границы и ежегодно транспортирует около двух миллионов тонн нефтепродуктов.
Кроме того, под ударами оказались нефтебазы в Тверской области, Ставропольском крае и оккупированной Керчи, а также Ярославский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперекачивающая станция "Ярославль", терминал в порту "Высоцк" и нефтеперерабатывающий завод в Калужской области.
Параллельно СБУ и Силы обороны Украины наносили удары по военным объектам оккупантов в Крыму, Донецкой и Луганской областях. В частности, на аэродроме "Гвардейское" в оккупированном Крыму повреждены три ангара с авиационной техникой, а вблизи Симферополя поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2".
В Донецкой области украинские военные уничтожили места дислокации экипажей беспилотников, их станции управления и склады, а в Луганской области нанесли удар по большому складу боеприпасов, что привело к продолжительной детонации.