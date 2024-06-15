Ликвидировано более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 15 июня
15 июня 2024, 07:22Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия до сих пор не отступила от своих захватнических планов в Украине. Оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону украинских защитников, впрочем, Силы обороны наносят им колоссальные потери в живой силе и технике.
Только за последние сутки удалось ликвидировать 1090 оккупантов. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют 525 150 человек.
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Потери России в войне
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 525 150 (+1090) человек,
- танков – 7 956 (+20),
- боевых бронированных машин – 15 263 (+29),
- артиллерийских систем – 13 855 (+37),
- РСЗО – 1 103 (+2),
- средств ПВО – 853 (+4),
- самолетов – 359 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 148 (+51),
- крылатых ракет – 2 293 (+7),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 911 (+57),
- специальной техники – 2 322 (+12).
Потери России в войне на 15 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери врага: последние новости
- Российская армия продолжает терять свою новейшую технику, которая и без того у них в дефиците. В частности, Украине удалось поразить два российских истребителя Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск".
- Также украинские военные продолжают уничтожать вражескую ПВО во временно оккупированном Крыму. Речь идет о одном дивизионе С-300 и двух дивизионах С-400, в частности, были уничтожены два радара этих комплексов.
- Ранее Силы обороны сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении.