Ликвидировано более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 15 июня

15 июня 2024, 07:22
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия до сих пор не отступила от своих захватнических планов в Украине. Оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону украинских защитников, впрочем, Силы обороны наносят им колоссальные потери в живой силе и технике.

Только за последние сутки удалось ликвидировать 1090 оккупантов. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют 525 150 человек.

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Потери России в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 525 150 (+1090) человек,
  • танков – 7 956 (+20),
  • боевых бронированных машин – 15 263 (+29),
  • артиллерийских систем – 13 855 (+37),
  • РСЗО – 1 103 (+2),
  • средств ПВО – 853 (+4),
  • самолетов – 359 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 148 (+51),
  • крылатых ракет – 2 293 (+7),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18 911 (+57),
  • специальной техники – 2 322 (+12).

Потери России в войне на 15 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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Автор: Ярослав Погончук