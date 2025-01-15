Еще минус 1580 человек и более 200 единиц техники и вооружения: потери России по состоянию на 15 января

Россия продолжает терять на войне против Украины живую силу и военную технику. За последние сутки было ликвидировано 1580 оккупантов.

В целом российская армия уже уменьшилась почти на 813 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 15 января

С 24 февраля 2022 года по 15 января 2025 года российская армия потеряла:

личного состава – около 812670 (+1580) человек,

танков – 9780 (+13),

боевых бронированных машин – 20348 (+22),

артиллерийских систем – 21975 (+52),

РСЗО – 1262 (+0),

средств ПВО – 1046 (+2),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 22383 (+107),

крылатых ракет – 3018 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 33995 (+204),

специальной техники – 3696 (+0).

Потери России по состоянию на 15 января / Инфографика Генштаба ВСУ