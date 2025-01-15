Загалом російська армія уже зменшилася на майже 813 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 15 січня

З 24 лютого 2022 року по 15 січня 2025 року російська армія втратила:

особового складу – близько 812670 (+1580) осіб,

танків – 9780 (+13),

бойових броньованих машин – 20348 (+22),

артилерійських систем – 21975 (+52),

РСЗВ – 1262 (+0),

засобів ППО – 1046 (+2),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22383 (+107),

крилатих ракет – 3018 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 33995 (+204),

спеціальної техніки – 3696 (+0).

Втрати Росії станом на 15 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ