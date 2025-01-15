Загалом російська армія уже зменшилася на майже 813 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії станом на 15 січня
З 24 лютого 2022 року по 15 січня 2025 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 812670 (+1580) осіб,
- танків – 9780 (+13),
- бойових броньованих машин – 20348 (+22),
- артилерійських систем – 21975 (+52),
- РСЗВ – 1262 (+0),
- засобів ППО – 1046 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22383 (+107),
- крилатих ракет – 3018 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33995 (+204),
спеціальної техніки – 3696 (+0).
Втрати Росії станом на 15 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ