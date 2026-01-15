Укр Рус
15 января, 08:29
2

Воины разгромили россиян на фронте: какие потери врага на 15 января

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Потери личного состава России составляют примерно 1 223 000 человек, из которых более 1100 погибли за последние сутки.
  • ВСУ также уничтожили 11 557 танков и 23 904 боевых бронированных машин с начала вторжения.

Российская армия атакует на разных направлениях фронта несмотря на большие потери. ВСУ "минусуют" врагов и их технику, ежедневно пополняя статистику.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери имеет враг по состоянию на 15 января?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 223 000 (+1150) человек;
  • танков – 11 557 (+7);
  • боевых бронированных машин – 23 904 (+2);
  • артиллерийских систем – 36 182 (+84);
  • РСЗО – 1 611 (+8);
  • средств ПВО – 1 277 (+2);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 107 357 (+929);
  • крылатых ракет – 4 163 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 74 306 (+187);
  • специальной техники – 4 042 (+0).


Потери врага на 15 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

