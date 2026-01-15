Воины разгромили россиян на фронте: какие потери врага на 15 января

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Потери врага на 15 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Недалеко от линии фронта Силы обороны с помощью беспилотников поразили 6 средств ПВО России за 48 часов. Успешные действия против врага продолжались на временно оккупированных территориях Донецкой области и Запорожья.

С февраля 2022 года бойцы Нацгвардии поразили дронами более 126 тысяч целей. Ориентировочная стоимость таикх потерь противника превысила 18,2 миллиарда долларов.