Минус 1210 оккупантов, танки, артсистемы и ПВО: потери врага 15 октября

Силы обороны продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 1210 захватчиков.

Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 15 октября.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 671400 (+1210) человек,

танков – 8988 (+13);

боевых бронированных машин – 17939 (+44);

артиллерийских систем – 19430 (+9);

РСЗО – 1231 (+0);

средств ПВО – 978 (+0);

самолетов – 369(+0);

вертолетов – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17019 (+10);

крылатых ракет – 2620 (+1);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 26654 (+32);

специальной техники – 3441 (+4).



Потери врага на 15 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ