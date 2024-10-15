Минус 1210 оккупантов, танки, артсистемы и ПВО: потери врага 15 октября
15 октября 2024, 07:54Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 1210 захватчиков.
Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 15 октября.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 671400 (+1210) человек,
- танков – 8988 (+13);
- боевых бронированных машин – 17939 (+44);
- артиллерийских систем – 19430 (+9);
- РСЗО – 1231 (+0);
- средств ПВО – 978 (+0);
- самолетов – 369(+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17019 (+10);
- крылатых ракет – 2620 (+1);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 26654 (+32);
- специальной техники – 3441 (+4).
Потери врага на 15 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ