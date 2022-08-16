ВСУ уничтожили почти 44 тысячи оккупантов: новые потери врага по состоянию на 16 августа

16 августа 2022 , 08:56
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Источник:

Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ утром 16 августа сообщил, что наши воины ликвидировали уже 43 900 оккупантов. В сутки удалось уничтожить 150 захватчиков.

Наши герои мужественно защищают украинскую землю. Ежедневно потери врага обновляют, ведь ВСУ громят противника изо всех возможных сил и средств.

Еще 200 кафиров и много техники: новые потери врага по состоянию на 15 августа

Потери врага в технике по состоянию на 16 августа

С 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили:

  • российских танков – 1880 (+4)
  • боевых бронированных машин – 4152 (+11)
  • артиллерийских систем – 989 (+4)
  • реактивных систем залпового огня – 263 (+2)
  • средств ПВО – 136
  • самолетов – 233
  • вертолетов – 196 (+1)
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 790 (+3)
  • крылатых ракет – 190 (+3)
  • кораблей и катеров – 15
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3049 (+5)
  • специальной техники – 92
 

 

Автор: Оксана Княжик