Более 6 сотен оккупантов, десятки танков и другой техники: огромные потери врага на 16 августа

16 августа 2023, 07:55
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Россия на войне в Украине имеет огромные потери личного состава и техники. Только за последние сутки враг потерял 650 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года Кремль потерял на войне в Украине уже 255 570 единиц личного состава. Кроме того, у России есть безумные потери в технике.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 4 324 (+11) единицы;
  • боевых бронированных машин – 8 380 (+10) единиц,
  • артиллерийских систем – 5 152 (+24) единицы;
  • РСЗО – 714 единиц;
  • средств ПВО – 485 (+3) единиц;
  • самолетов – 315 единиц;
  • вертолетов – 314 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 248 (+6) единиц;
  • крылатых ракет – 1 404 (+17) единицы;
  • кораблей/катеров – 18 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7614 (+30) единиц;
  • специальной техники – 773 (+4) единицы.


Статистика потерь России по состоянию на 16 августа / Изображение Генштаба ВСУ

Ситуация на поле боя

  • Контрнаступление Вооруженных Сил продолжается. Украинские военные шаг за шагом продолжают освобождать наши территории, в частности, на Бердянском направлении на Юге нашего государства.
  • Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко убежден, что наша армия будет расширять плацдарм для боевых действий именно на этом участке фронта.
  • В то же время, Россия продолжает безрезультатные попытки продвинуться на Лимано-Купянском направлении. Украинским бойцам удается держать ситуацию под контролем, хотя она очень напряженная.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак