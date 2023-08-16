Более 6 сотен оккупантов, десятки танков и другой техники: огромные потери врага на 16 августа
16 августа 2023, 07:55Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россия на войне в Украине имеет огромные потери личного состава и техники. Только за последние сутки враг потерял 650 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года Кремль потерял на войне в Украине уже 255 570 единиц личного состава. Кроме того, у России есть безумные потери в технике.
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Какие потери врага в технике
- танков – 4 324 (+11) единицы;
- боевых бронированных машин – 8 380 (+10) единиц,
- артиллерийских систем – 5 152 (+24) единицы;
- РСЗО – 714 единиц;
- средств ПВО – 485 (+3) единиц;
- самолетов – 315 единиц;
- вертолетов – 314 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 248 (+6) единиц;
- крылатых ракет – 1 404 (+17) единицы;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7614 (+30) единиц;
- специальной техники – 773 (+4) единицы.
Статистика потерь России по состоянию на 16 августа / Изображение Генштаба ВСУ
Ситуация на поле боя
- Контрнаступление Вооруженных Сил продолжается. Украинские военные шаг за шагом продолжают освобождать наши территории, в частности, на Бердянском направлении на Юге нашего государства.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко убежден, что наша армия будет расширять плацдарм для боевых действий именно на этом участке фронта.
- В то же время, Россия продолжает безрезультатные попытки продвинуться на Лимано-Купянском направлении. Украинским бойцам удается держать ситуацию под контролем, хотя она очень напряженная.