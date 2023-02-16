Почти 700 оккупантов, шесть танков и вертолет: потери врага по состоянию на 16 февраля

Силы обороны Украины на войне уже уничтожили более 140 тысяч российских оккупантов. За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 690 захватчиков.

По состоянию на 358-й день полномасштабной войны в Украине уже ликвидировали 140 460 оккупантов. Отметим, что данные Генштаба ВСУ не учитывают раненых россиян.

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Потери России по состоянию на 16 февраля

танков – 3296 (+6);

боевых бронированных машин – 6517 (+10);

2306 (+3);

РСЗО – 466 (+0);

средств ПВО – 239 (+3);

самолетов – 298 (+0);

вертолетов – 287 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1);

крылатых ракет – 857 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5167 (+6);

специальной техники – 219(+0).



Потери россиян 16 февраля в технике и живой силе

Россияне потеряли вертолет и беспилотник

За прошедшие сутки 15 февраля противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ уничтожила:

российский ударный вертолет Ка-52;

беспилотный летательный аппарат неопределенного типа.

Более того, наша авиация совершила более 20 самолетовылетов и нанесла 15 огневых поражений по позициям противника.

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