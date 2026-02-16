Силы обороны вколотили по оккупантам и разнесли узел связи и пункт управления БпЛА

Силы обороны Украины продолжают системно наносить удары по ключевым объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях. В частности, поражены районы сосредоточения живой силы, узел связи и пункт управления беспилотниками врага.

Уничтожение российской военной инфраструктуры помогает украинским военным осуществлять эффективные наступательные операции. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Какие потери снова понесли россияне?

Подразделения Сил обороны Украины в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала России нанесли удары по важным военным объектам врага на временно оккупированных территориях.

В частности, в ночь на 16 февраля в районе населенного пункта Калиновка нанесли удар по району сосредоточения живой силы оккупантов. Кроме того, 15 февраля в районе Новопавловки украинские военные ударили по узлу связи противника.

Численность российский военных также уменьшили в районе населенного пункта Березовое. Отдельно сообщается, что в районе села Уют Силы обороны уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.

Что недавно попало под удар украинских военных?