Еще 1160 оккупантов и более 130 единиц техники: потери врага на 16 июня

16 июня 2024, 07:06
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Источник:

Генштаб ВСУ

ВСУ каждый день дают достойный отпор российской армии, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1160 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения оккупационное войско потеряло тысячи единиц разного рода техники и оружия. В Генштабе ВСУ рассказали, какие общие боевые потери врага.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 526310(+1160) человек,
  • танков – 7956(+0);
  • боевых бронированных машин – 15269(+6);
  • артиллерийских систем – 13913(+58);
  • РСЗО – 1104(+1);
  • средств ПВО – 853(+0);
  • самолетов – 359(+0);
  • вертолетов – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11159(+11);
  • крылатых ракет – 2296(+3);
  • кораблей/катеров – 28(+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18967(+56);
  • специальной техники – 2325(+3).


Потери врага на 16 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

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Автор: Ірина Марціяш