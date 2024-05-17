1410 оккупантов, два самолета и вертолет: потери врага на 17 мая

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам, нанося им немалые потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1410 оккупантов.

Несмотря на огромные потери, враг не прекращает своих захватнических наступательных операций. Так, оккупанты продолжают атаковать на Харьковщине, где продолжаются ожесточенные бои.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

личного состава – около 489870 (+1410) человек

танков – 7547 (+18)

боевых бронированных машин – 14552 (+14)

артиллерийских систем – 12603 (+38)

РСЗВ – 1071 (+1)

средства ПВО – 800 (+2)

самолетов – 353 (+2)

вертолетов – 326 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10073 (+45)

крылатые ракеты – 2200 (+0)

корабли /катера – 26 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 17104 (+56)

специальная техника – 2062 (+7)



Потери российской армии 17 мая / Инфографика Генштаба / Инфографика Генштаба

Отражение ночной дроновой атаки