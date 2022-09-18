ВСУ ликвидировали уже 54 480 оккупантов: свежие потери врага

Украинские бойцы наносят врагу значительные потери на поле боя. За более 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 54 480 оккупантов.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 18 сентября. За последние сутки наши воины уничтожили 230 оккупантов.

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Потери врага в технике

Также россия теряет на войне в Украине немало техники. В частности, на 18 сентября эти потери составляют:

танков – 2210 (+8) единиц,

боевых бронированных машин – 4718 (+17) единиц,

артиллерийских систем – 1309 (+3) единиц,

РСЗО – 312 (+0) единиц,

средства ПВО – 168 (+0) единиц,

самолетов – 251 (+0) единица,

вертолетов – 217 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7) единиц,

крылатые ракеты – 238 (+2) единиц,

корабли /катера – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3578 (+7) единиц,

специальная техника / special equipment – 122 (+1) единицы.

Как именно ВСУ наносят урон противнику

Разведчики сообщали об очередном "хлопке" в Херсоне. Речь идет о составе №2 ООО "Алкоресурс" на территории Херсонского комбината. На складе, где размещался личный состав и техника российских оккупантов, были 4 мощных взрыва.

Пока известно о гибели около 180 штук – их тремя рефрижераторами вывозили за пределы города. А еще несколько десятков доставлены в медицинские учреждения Херсона в критическом состоянии.

Значительные потери также понесли бойцы из "союза добровольцев Донбасса". Уже было подтверждение значительных потерь среди входивших в этот "союз" подразделений. Раненых представителей этого батальона в Ростове отказались лечить.

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