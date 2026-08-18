Более 1000 оккупантов и масса техники: потери России по состоянию на 18 августа

Россия продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте. За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 1210 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии противника сократилась уже примерно на 1 469 970 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 18 августа 2026 года страна-агрессор потеряла:

личного состава – 1 469 970 (+1 210) человек;

танков – 12 274 (+2);

боевых бронированных машин – 25 162 (+7);

артиллерийских систем – 48 155 (+55);

РСЗО – 2 040 (+3);

средств ПВО – 1 577 (+5);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 467 459 (+1 962);

наземных робототехнических комплексов – 2 292 (+19);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 135 891 (+443);

специальной техники – 4 547 (+7);

крылатых ракет – 5 010 (+0).



Потери врага по состоянию на 18 августа / Инфографика Генштаба

Отметим, что 17 августа Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 1440 оккупантов. Также Силы обороны сумели уничтожить 2 танка, 2 системы ПВО и 3 РСЗО.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что подразделения "Птицы СБС" в период с 1 по 15 августа 2026 года поразили около 5 тысяч российских военных. Кроме того, украинские дроны наносили удары по военным предприятиям, энергетической инфраструктуре, объектам флота и логистическим маршрутам врага.