Более 1000 оккупантов, РСЗО, ПВО и много другой техники: безумные потери России на 18 декабря

18 декабря 2023, 07:51
Читати новину українською

Россия теряет на войне тысячи единиц личного состава. Только за минувшие сутки ВСУ смогли ликвидировать 1090 вражеских солдат.

С 24 февраля 2022 года враг уже потерял на войне в Украине 347 160 единиц личного состава. Однако на самом деле потери врага могут быть больше, ведь подсчитать их трудно из-за интенсивных боев.

Смотрите также Россияне хотят вернуть утраченные позиции на Запорожье: карта фронта за неделю

Какие потери врага в технике

  • танков – 5783 (+44);
  • боевых бронированных машин – 10 752 (+60);
  • артиллерийских систем – 8175 (+38);
  • РСЗО – 926 (+3);
  • средств ПВО – 610 (+1);
  • самолетов – 324 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6290 (+12);
  • крылатых ракет – 1610 (+0);
  • кораблей/катеров – 22 (+0);
  • подлодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10 822 (+56);
  • специальной техники – 1198 (+4).

Потери врагов 18 декабря 2023 года

Последние новости о потерях врага

  • Российские оккупанты потеряли на фронте свой штурмовик Су-25. Причем, сбили его не украинцы. Командующий Воздушными силами Николай Олещук написал, что это четкие и слаженные действия российских зенитчиков.
  • Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что Россия постоянно меняет свою тактику и экспериментирует. В частности, россияне проводят штурмы в разное время суток. Более того, если раньше оккупанты оставляли технику где-то и пытались вместе с пехотой атаковать, то сейчас они начинают откатываться, оставляя пехоту саму.
  • Верховный дипломат ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия потеряла 50% от своего танкового парка. По его словам, в последние дни у Кремля есть "невероятно высокое количество потерь" среди людей и техники. Боррель заверил, что нарратив о якобы провальном контрнаступлении распространяет именно Россия.

Автор: Діана Квасневська