Более 1000 оккупантов, РСЗО, ПВО и много другой техники: безумные потери России на 18 декабря
18 декабря 2023, 07:51Читати новину українською
Россия теряет на войне тысячи единиц личного состава. Только за минувшие сутки ВСУ смогли ликвидировать 1090 вражеских солдат.
С 24 февраля 2022 года враг уже потерял на войне в Украине 347 160 единиц личного состава. Однако на самом деле потери врага могут быть больше, ведь подсчитать их трудно из-за интенсивных боев.
Смотрите также Россияне хотят вернуть утраченные позиции на Запорожье: карта фронта за неделю
Какие потери врага в технике
- танков – 5783 (+44);
- боевых бронированных машин – 10 752 (+60);
- артиллерийских систем – 8175 (+38);
- РСЗО – 926 (+3);
- средств ПВО – 610 (+1);
- самолетов – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6290 (+12);
- крылатых ракет – 1610 (+0);
- кораблей/катеров – 22 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 822 (+56);
- специальной техники – 1198 (+4).
Последние новости о потерях врага
- Российские оккупанты потеряли на фронте свой штурмовик Су-25. Причем, сбили его не украинцы. Командующий Воздушными силами Николай Олещук написал, что это четкие и слаженные действия российских зенитчиков.
- Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что Россия постоянно меняет свою тактику и экспериментирует. В частности, россияне проводят штурмы в разное время суток. Более того, если раньше оккупанты оставляли технику где-то и пытались вместе с пехотой атаковать, то сейчас они начинают откатываться, оставляя пехоту саму.
- Верховный дипломат ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия потеряла 50% от своего танкового парка. По его словам, в последние дни у Кремля есть "невероятно высокое количество потерь" среди людей и техники. Боррель заверил, что нарратив о якобы провальном контрнаступлении распространяет именно Россия.