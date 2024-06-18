Еще 1230 оккупантов и более 100 единиц техники: потери врага на 18 июня
18 июня 2024, 08:04Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска
Силы обороны ежедневно достойно дают отпор оккупационной армии, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1230 захватчиков.
С начала полномасштабного вторжения вражеское войско потеряло тысячи единиц разного рода техники и оружия. В Сухопутных войсках ВСУ поделились, какие общие боевые потери врага.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 528 620(+1230) человек,
- танков – 7974(+16);
- боевых бронированных машин – 15307(+20);
- артиллерийских систем – 13959(+32);
- РСЗО – 1104(+0);
- средств ПВО – 853(+0);
- самолетов – 359(+0);
- вертолетов – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11187(+20);
- крылатых ракет – 2297(+1);
- кораблей/катеров – 28(+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 19031(+40);
- специальной техники – 2344(+7).
Потери врага на 18 июня / Инфографика Генштаба ВСУ