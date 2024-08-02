Более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 2 августа
2 августа 2024, 07:54Читати новину українською
Вооруженные Силы Украины продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 1100 захватчиков.
Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 2 августа.
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Потери врага
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 580590(+1100) человек,
- танков – 8402(+3);
- боевых бронированных машин – 16211(+8);
- артиллерийских систем – 16161 (+42);
- РСЗО – 1134 (+2);
- средств ПВО – 907 (+0);
- самолетов – 363 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13005 (+37);
- крылатых ракет – 2407 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 21872 (+56);
- специальной техники – 2719 (+6).
Потери врага на 2 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ