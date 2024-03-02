"Минус" 960 оккупантов, самолет и более 200 единиц техники: огромные потери врага на 2 марта

ВСУ продолжают давать мощный отпор врагу, нанося ему немалые потери. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано еще 960 оккупантов.

За 2 года полномасштабной войны российская армия уже потеряла 415 640 личного состава. Также на металлолом превратились тысячи единиц вражеской техники.

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Актуальная статистика потерь врага

С 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла:

личного состава – около 415 640 (+960) человек,

танков – 6 624 (+14),

боевых бронированных машин – 12 611 (+29),

артиллерийских систем – 10 153 (+47),

РСЗВ – 1 003 (+3),

средства ПВО – 696 (+5),

самолетов – 346 (+1),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 829 (+35),

крылатые ракеты – 1 915 (+3),

корабли /катера – 25 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 13 267 (+61),

специальная техника – 1 617 (+6).



Потери врага по состоянию на 2 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В течение суток Силы обороны также нанесли удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника и военной техники. Метко отработали украинские военные и по 3 пунктам управления и 3 складам боеприпасов врага.

ВСУ разгромили элитную бригаду россиян на Авдеевском направлении

Воины 47 отдельной механизированной бригады уничтожили элитную штурмовую группу россиян 15 отдельной гвардейской бригады вместе с техникой на Авдеевском направлении. Кадры мощной работы украинские защитники опубликовали в сети.

В частности, на них видно, как ВСУ метко уничтожают вражескую технику с помощью дронов. В 47 механизированной бригаде добавили, что такого результата удалось достичь благодаря успешным попаданием роты ударных БпЛА во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли".

Когда российская техника превратилась в груду металлолома, украинские защитники также ликвидировали оккупантов. Так, на кадрах видно, как бойцы 47 отдельной механизированной бригады подъезжают к врагу и несколькими точными ударами отправляет их на "концерт" к Кобзону.