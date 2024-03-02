"Минус" 960 оккупантов, самолет и более 200 единиц техники: огромные потери врага на 2 марта
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ продолжают давать мощный отпор врагу, нанося ему немалые потери. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано еще 960 оккупантов.
За 2 года полномасштабной войны российская армия уже потеряла 415 640 личного состава. Также на металлолом превратились тысячи единиц вражеской техники.
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Актуальная статистика потерь врага
С 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла:
- личного состава – около 415 640 (+960) человек,
- танков – 6 624 (+14),
- боевых бронированных машин – 12 611 (+29),
- артиллерийских систем – 10 153 (+47),
- РСЗВ – 1 003 (+3),
- средства ПВО – 696 (+5),
- самолетов – 346 (+1),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 829 (+35),
- крылатые ракеты – 1 915 (+3),
- корабли /катера – 25 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13 267 (+61),
- специальная техника – 1 617 (+6).
Потери врага по состоянию на 2 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
В течение суток Силы обороны также нанесли удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника и военной техники. Метко отработали украинские военные и по 3 пунктам управления и 3 складам боеприпасов врага.
ВСУ разгромили элитную бригаду россиян на Авдеевском направлении
Воины 47 отдельной механизированной бригады уничтожили элитную штурмовую группу россиян 15 отдельной гвардейской бригады вместе с техникой на Авдеевском направлении. Кадры мощной работы украинские защитники опубликовали в сети.
В частности, на них видно, как ВСУ метко уничтожают вражескую технику с помощью дронов. В 47 механизированной бригаде добавили, что такого результата удалось достичь благодаря успешным попаданием роты ударных БпЛА во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли".
Когда российская техника превратилась в груду металлолома, украинские защитники также ликвидировали оккупантов. Так, на кадрах видно, как бойцы 47 отдельной механизированной бригады подъезжают к врагу и несколькими точными ударами отправляет их на "концерт" к Кобзону.