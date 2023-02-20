Россия скоро останется без военных благодаря ВСУ: потери врага по состоянию на 20 февраля

20 февраля 2023, 08:03
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Генеральный штаб ВСУ

Украинские воины продолжают наносить захватчикам колоссальные потери. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 820 окупантов.

Таким образом, на войне против Украины погибли уже около 143 680 захватчиков. Однако враг несет серьезные потери и в технике.

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Актуальная статистика потерь врага

  • танков – 3 316 единиц;
  • боевых бронированных машин – 6 553 единицы;
  • артиллерийских систем – 2 334 единицы;
  • РСЗО – 471 единица;
  • средств ПВО – 243 единицы;
  • самолетов – 299 единиц;
  • вертолетов – 287 единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2018 единиц;
  • крылатых ракет – 873 единицы;
  • кораблей/катеров – 18 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 209 единиц;
  • специальной техники – 225 единиц.

Потери врага на 20 февраля / Картинка Генштаба ВСУ

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Какая в целом ситуация на фронте: последние новости

  • Россия ужесточает наступательные действия на Луганском направлении. В то же время в Институте изучения войны рассказали, достаточно ли у врага резервов, чтобы переломить ход боевых действий. Собственно, как констатировали аналитики, у Путина нет достаточного количества военных для этого.
  • Кроме того, там отмечали, что Россия от 24 февраля 2022 потеряла около 1 000 танков и еще 500 захватили ВСУ. Это количество техники можно сопоставить с количеством танков, необходимое для формирования 16 танковых полков. Заметим, что Генеральный штаб озвучивает цифру в три раза больше.
  • В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным изданиям говорил о том, что Украине не нужна длительная война. По его словам, Вооруженные Силы делают все, чтобы это противостояние закончилось в краткосрочной перспективе. И самое главное – чтобы увенчалось оно победой именно нашего государства.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак