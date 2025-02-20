20 февраля, 07:15
Более 1100 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 20 февраля
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1190 захватчиков.
Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 863580 (+1190) человек,
- танков – 10134 (+14),
- боевых бронированных машин – 21112 (+14),
- артиллерийских систем – 23410 (+63),
- РСЗВ – 1291 (+3),
- средства ПВО – 1078 (+6),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26021 (+160),
- крылатые ракеты – 3064 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 37961 (+136),
- специальная техника – 3752 (+0).
Потери врага на 20 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ