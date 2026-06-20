Еще 1240 оккупантов и тысячи единиц вооружения: потери России по состоянию на 20 июня

Армия России продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. За последние сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 240 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения армия страны-террористки сократилась уже примерно на 1 390 660 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 20 июня 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 390 660 (+1 240) человек;

танков – 12 041 (+1);

боевых бронированных машин – 24 787 (+4);

артиллерийских систем – 44 386 (+88);

РСЗО – 1 883 (+2);

средств ПВО – 1 433 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 361 803 (+2 246);

наземных робототехнических комплексов – 1 695 (+7);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 109 342 (+476);

специальной техники – 4 314 (+5);

крылатых ракет – 4 787 (+0).

Потери россиян в войне по состоянию на 20 июня 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что 19 июня ВСУ нанесли успешный удар по оккупантам. Благодаря этой атаке – уничтожен газохранилище, средства ПВО и логистика в Крыму. Также под ударом оказались несколько мостов.

Кроме того, Силы обороны атаковали нефтебазу в Усть-Лабинске. Там уничтожена основная часть резервуарного парка.