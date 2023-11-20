Более полутысячи оккупантов, РСЗО, танки и десятки техники: большие потери врага на 20 ноября
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ постоянно уничтожают врага. Только за последние сутки оккупанты потеряли на войне в Украине 640 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года Россия оставила погибшими на украинской земле – 319 210 врагов. Однако потери врага могут быть больше, ведь их трудно сосчитать из-за интенсивных боевых действий.
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Какие потери врага в технике
- танков – 5439 (+4);
- боевых бронированных машин – 10 168 (+2);
- артиллерийских систем – 7748 (+4);
- РСЗО – 899 (+1);
- средства ПВО – 588 (+0);
- самолетов – 323 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5764 (+9);
- крылатые ракеты – 1563 (+0);
- корабли/катера – 22 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 127 (+7);
- специальная техника – 1097 (+1).
Потери врага 20 ноября 2023 года
У россиян безумные потери возле Авдеевки
Россия не отказалась от попытки оцепить Авдеевку и уже начала третью волну наступления на город. Украинская разведка перехватила один из разговоров россиян на этом направлении. Враг заявил, что из-за потерь под Авдеевкой уже нет мест в больницах.
Народу много, пацанов вообще везут машинами каждый день. Я же в гражданской больнице лежу, потому что там (в военном госпитале – 24 Канал) все забито в три этажа. Все лежат без рук, без ног. "Трехсотых" каждый день "КамАЗы" везут, "двухсотых" тоже немало,
– рассказал российский захватчик.
По его словам, в Ростове российские солдаты лежат на полах из-за того, что не хватает мест.