Минус 38 850 оккупантов: потери врага по состоянию на 21 июля

Украинские воины держат оборону и уничтожают оккупантов. Только за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще 100 захватчиков.

По состоянию на утро 21 июля известно о ликвидации 38 850 оккупантов. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ, цифры – будут уточняться из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Потери врага в технике:

танков – 1704 (+4),

боевых бронированных машин – 3912 (+7),

артиллерийских систем – 859 (+3),

РСЗО – 251 (+1),

средства ПВО – 113 (+0),

самолетов – 221 (+0),

вертолетов – 188 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),

крылатые ракеты – 167 (+0),

корабли /катера – 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2781 (+6),

специальная техника – 72 (+2).

Наиболее удачно украинские воздушные силы охотились на беспилотники врага. Их удалось "приземлить" аж 7. Наибольшие потери россияне понесли на Славянском направлении.

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Успехи ВСУ в войне: последние новости

За предыдущие сутки авиация ВСУ нанесла 10 ударов по позициям россиян на Юге. Уничтожено около 20 единиц техники.

Украинские военные трижды использовали вертолеты и семь раз – бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации.

В Херсонской области регулярно "взлетают в воздух" склады оккупантов. Были сообщения о Чернобаевке, Херсоне и Скадовске.

19 июля у Новой Каховки наши защитники приземлили вражеский Су-35. Пилот катапультировался.

Смотрите в видео, как ВСУ ударили по складам врага в Скадовске: