Минус 38 850 оккупантов: потери врага по состоянию на 21 июля
21 июля 2022 , 10:58Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины держат оборону и уничтожают оккупантов. Только за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще 100 захватчиков.
По состоянию на утро 21 июля известно о ликвидации 38 850 оккупантов. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ, цифры – будут уточняться из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Потери врага в технике:
- танков – 1704 (+4),
- боевых бронированных машин – 3912 (+7),
- артиллерийских систем – 859 (+3),
- РСЗО – 251 (+1),
- средства ПВО – 113 (+0),
- самолетов – 221 (+0),
- вертолетов – 188 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),
- крылатые ракеты – 167 (+0),
- корабли /катера – 15 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2781 (+6),
- специальная техника – 72 (+2).
Наиболее удачно украинские воздушные силы охотились на беспилотники врага. Их удалось "приземлить" аж 7. Наибольшие потери россияне понесли на Славянском направлении.
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Успехи ВСУ в войне: последние новости
- За предыдущие сутки авиация ВСУ нанесла 10 ударов по позициям россиян на Юге. Уничтожено около 20 единиц техники.
- Украинские военные трижды использовали вертолеты и семь раз – бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации.
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- 19 июля у Новой Каховки наши защитники приземлили вражеский Су-35. Пилот катапультировался.
Смотрите в видео, как ВСУ ударили по складам врага в Скадовске: