21 августа, 06:45
Минус 1 390 оккупантов и сотни единиц вооружения: потери России по состоянию на 21 августа
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1390 захватчиков.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 474 030 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 21 августа 2026 года страна-террористка потеряла:
- личного состава – 1 474 030 (+1 390) человек;
- танков – 12 286 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 170 (+5);
- артиллерийских систем – 48 318 (+57);
- РСЗО – 2 052 (+2);
- средств ПВО – 1 581 (+4);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 472 849 (+1 980);
- наземных робототехнических комплексов – 2 333 (+12);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 137 369 (+551);
- специальной техники – 4 559 (+8);
- крылатых ракет – 5 049 (+39).
Потери России в войне по состоянию на 21 августа / Фото Генштаба
Напомним, что в июне общие потери России составили 39 тысяч человек, из которых около 60% – убитые и пропавшие без вести. А в июле число убитых и раненых уже превысило 40 тысяч.