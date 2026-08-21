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21 августа, 06:45
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Минус 1 390 оккупантов и сотни единиц вооружения: потери России по состоянию на 21 августа

София Рожик

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1390 захватчиков.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 474 030 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 21 августа 2026 года страна-террористка потеряла:

  • личного состава – 1 474 030 (+1 390) человек;
  • танков – 12 286 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 170 (+5);
  • артиллерийских систем – 48 318 (+57);
  • РСЗО – 2 052 (+2);
  • средств ПВО – 1 581 (+4);
  • самолетов – 439 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 472 849 (+1 980);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 333 (+12);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 137 369 (+551);
  • специальной техники – 4 559 (+8);
  • крылатых ракет – 5 049 (+39).

Потери России в войне по состоянию на 21 августа / Фото Генштаба

Напомним, что в июне общие потери России составили 39 тысяч человек, из которых около 60% – убитые и пропавшие без вести. А в июле число убитых и раненых уже превысило 40 тысяч.

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