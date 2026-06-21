Очередной серьёзный убыток в живой силе и технике: потери России по состоянию на 21 июня

Российская армия продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 290 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность войск страны-террористки сократилась уже примерно на 1 391 950 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 21 июня 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 391 950 (+1 290) человек;

танков – 12 049 (+8);

боевых бронированных машин – 24 797 (+10);

артиллерийских систем – 44 479 (+93);

РСЗО – 1 885 (+2);

средств ПВО – 1 435 (+2);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 364 149 (+2 346);

наземных робототехнических комплексов – 1 703 (+8);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 109 817 (+475);

специальной техники – 4 316 (+2);

крылатых ракет – 4 787 (+0).

Потери россиян в войне по состоянию на 21 июня 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что 20 июня Генштаб ВСУ сообщил, что украинскими дронами были поражены мост через Генический пролив, "Панцирь-С" и пункты управления БПЛА россиян.

А президент Зеленский подтвердил удар по Тюменской области. Под прицелом оказался объект нефтеперерабатывающей инфраструктуры, расположенный более чем в 2 000 километров от украинской границы.

Но это еще не предел. Глава государства рассказал, что новые модернизированные FPV-дроны способны поражать цели на расстоянии до 3 000 километров.