Загалом із початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки зменшилася уже приблизно на 1 391 950 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 21 червня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 391 950 (+1 290) осіб;
  • танків – 12 049 (+8);
  • бойових броньованих машин – 24 797 (+10);
  • артилерійських систем – 44 479 (+93);
  • РСЗВ – 1 885 (+2);
  • засобів ППО – 1 435 (+2);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 364 149 (+2 346);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 703 (+8);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 109 817 (+475);
  • спеціальної техніки – 4 316 (+2);
  • крилатих ракет – 4 787 (+0).

Втрати Росії

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Втрати росіян у війні станом на 21 червня 2026 року / Фото Генштабу

Нагадаємо, що 20 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що українськими дронами було уражено міст через Генічеську протоку, "Панцир-С" і пункти управління БпЛА росіян.

А президент Зеленський підтвердив удар по Тюменській області. Під прицілом опинився об'єкт нафтопереробної інфраструктури за понад за 2 000 кілометрів від українського кордону.

Але це не максимум. Глава держави розповів, що нові модернізовані FPV-дрони здатні вражати цілі на відстані до 3 000 кілометрів.