Еще 1380 оккупантов и 230 единиц техники: потери врага на 21 мая
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают давать достойный отпор захватчикам, нанося им немалые потери как в личном составе, так и в технике. Так, только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1380 оккупантов.
С начала полномасштабной войны российская оккупационная армия потеряла тысячи единиц различной техники и оружия. В Генштабе ВСУ рассказали, как общие боевые потери противника.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
личного состава – около 495 070 (+1380) человек,
танков – 7605 (+15);
боевых бронированных машин – 14699 (+34);
артиллерийских систем – 12779 (+42);
РСЗО – 1077 (+1);
средств ПВО – 811 (+4);
самолетов – 354 (+0);
вертолетов – 326 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 10290 (+54);
крылатых ракет – 2207 (+2);
кораблей/катеров – 27 (+0);
подводных лодок – 1 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн – 17383 (+72);
специальной техники – 2085 (+6).
Потери врага на 21 мая / Инфографика Генштаба ВСУ