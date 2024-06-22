Еще 1110 оккупантов и более 90 единиц техники: потери врага на 22 июня
22 июня 2024, 08:22Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупационное войско продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе и технике. ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 1110 захватчиков.
Таким образом враг в целом потерял человек личного состава. Также в результате успешных действий Сил обороны у врага еще "минус" тысячи единиц важной для них техники и оружия.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 533090(+1110) человек,
- танков – 8009(+8);
- боевых бронированных машин – 15383(+11);
- артиллерийских систем – 14188(+28);
- РСЗО – 1106(+0);
- средств ПВО – 861(+0);
- самолетов – 359(+0);
- вертолетов – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11305(+15);
- крылатых ракет – 2302(+4);
- кораблей/катеров – 28(+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 19204(+23);
- специальной техники – 2369(+2).