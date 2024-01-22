Россия "в минусе" на более чем 800 оккупантов и 100 единиц техники: потери врага на 22 января

22 января 2024, 08:06
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам и наносят им немалые потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 830 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 376 860 личного состава. Кроме того, украинские защитники уничтожили также десятки единиц техники.

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Какие потери врага

С 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" потеряла:

  • личного состава – около 376 860 (+830) человек,
  • танков – 6 192 (+11),
  • боевых бронированных машин – 11 489 (+23),
  • артиллерийских систем – 8 896 (+21),
  • РСЗО – 968 (+0),
  • средств ПВО – 657 (+2),
  • самолетов – 331 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 961 (+25),
  • крылатых ракет – 1 819 (+1),
  • кораблей/катеров – 23 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 891 (+29),
  • специальной техники – 1 397 (+5).


Потери врага по состоянию на 22 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и пункту управления.

Какая ситуация на фронте

  • На всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Так, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.
  • Враг пытался атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях. Однако все попытки оккупантов были безрезультатными. 
  • Так, российские захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Только на этом участке фронта произошло 17 боевых столкновений.
  • На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Автор: Анжеліка Байбак