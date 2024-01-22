Россия "в минусе" на более чем 800 оккупантов и 100 единиц техники: потери врага на 22 января
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам и наносят им немалые потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 830 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 376 860 личного состава. Кроме того, украинские защитники уничтожили также десятки единиц техники.
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Какие потери врага
С 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" потеряла:
- личного состава – около 376 860 (+830) человек,
- танков – 6 192 (+11),
- боевых бронированных машин – 11 489 (+23),
- артиллерийских систем – 8 896 (+21),
- РСЗО – 968 (+0),
- средств ПВО – 657 (+2),
- самолетов – 331 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 961 (+25),
- крылатых ракет – 1 819 (+1),
- кораблей/катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 891 (+29),
- специальной техники – 1 397 (+5).
Потери врага по состоянию на 22 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и пункту управления.
Какая ситуация на фронте
- На всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Так, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.
- Враг пытался атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях. Однако все попытки оккупантов были безрезультатными.
- Так, российские захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Только на этом участке фронта произошло 17 боевых столкновений.
- На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.