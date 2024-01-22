Россия "в минусе" на более чем 800 оккупантов и 100 единиц техники: потери врага на 22 января

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам и наносят им немалые потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 830 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 376 860 личного состава. Кроме того, украинские защитники уничтожили также десятки единиц техники.

Смотрите также Пытался "взять" Авдеевку: в Украине ликвидировали одного из командиров "Пятнашки"

Какие потери врага

С 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" потеряла:

личного состава – около 376 860 (+830) человек,

танков – 6 192 (+11),

боевых бронированных машин – 11 489 (+23),

артиллерийских систем – 8 896 (+21),

РСЗО – 968 (+0),

средств ПВО – 657 (+2),

самолетов – 331 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 961 (+25),

крылатых ракет – 1 819 (+1),

кораблей/катеров – 23 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 11 891 (+29),

специальной техники – 1 397 (+5).



Потери врага по состоянию на 22 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и пункту управления.

Какая ситуация на фронте