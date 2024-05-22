Еще 1300 оккупантов, танки и ПВО: безумные потери врага на 22 мая

22 мая 2024, 07:42
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские войска уже 819 дней противостоят захватчикам по всей линии фронта. Только за минувшие сутки бойцам ВСУ удалось ликвидировать 1300 оккупантов.

Таким образом общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют уже шокирующих 496 370 единиц личного состава. Кроме этого, Силы обороны также активно уничтожают и технику россиян.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 496 370 (+1300) чел;
  • танков – 7 611 (+6);
  • боевых бронированных машин – 14 721 (+22);
  • артиллерийских систем – 12 820 (+41);
  • РСЗВ – 1 077 (+0);
  • средств ПВО – 812 (+1);
  • самолетов – 354 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно–тактического уровня – 10 346 (+56);
  • крылатых ракет – 2 208 (+1);
  • кораблей/катеров – 27 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17 442 (+59);
  • специальной техники – 2 090 (+5).

Потери врага на 22 мая / инфографика Генштаба ВСУ

Потери на Харьковском направлении
 

  • Россияне 10 мая начали наступление на Харьковскую область. Вечером 21 мая в Генштабе рассказали, сколько своих военных потерял Кремль в попытках воплотить в жизнь свои захватнические планы.
  • Так, всего за день активных боев на Харьковщине общие потери врага на этом направлении составляют уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".
  • В Генштабе пишут, что только за минувшие сутки произошло 12 боевых столкновений на Харьковском направлении.
Автор: Дмитро Усик